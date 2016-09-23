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في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

ناديهم عزز الجانب السياحي والثقافي عبر توزيع بطاقات تعريفية بأماكن حضارية

عبر عدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين بمدينة ليدز البريطانية عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية تجاه وطنهم وبمشاعر الوفاء والإخلاص لقيادتهم التي تقودهم نحو التميز والإبداع، رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وتفصيلاً، أقام النادي السعودي بمدينة ليدز البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في وسط جامعة ليدز تحت شعار "هي لنا دار "حيث شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم بجانب عدد كبير من الطلاب الدوليين وزوار وأكاديميين ومن المجتمع البريطاني من جامعة ليدز العريقة لمعرفة المزيد عن السعودية ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور ٤٠٠ شخص.

وأظهر النادي عدة جوانب ثقافية متنوعة من خلال توزيع بطاقات محتوية على أماكن حضارية وثقافية إسهاماً في تعزيز الجانب السياحي والثقافي في وسط المجتمع الجامعي المختلف من أنحاء العالم، فيما اشتمل الحفل على ركني الضيافة والترحيب وركن الخط العربي كما شارك الحفل الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس النادي محمد السفري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "السفري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية
سبق

عبر عدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين بمدينة ليدز البريطانية عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية تجاه وطنهم وبمشاعر الوفاء والإخلاص لقيادتهم التي تقودهم نحو التميز والإبداع، رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وتفصيلاً، أقام النادي السعودي بمدينة ليدز البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في وسط جامعة ليدز تحت شعار "هي لنا دار "حيث شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم بجانب عدد كبير من الطلاب الدوليين وزوار وأكاديميين ومن المجتمع البريطاني من جامعة ليدز العريقة لمعرفة المزيد عن السعودية ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور ٤٠٠ شخص.

وأظهر النادي عدة جوانب ثقافية متنوعة من خلال توزيع بطاقات محتوية على أماكن حضارية وثقافية إسهاماً في تعزيز الجانب السياحي والثقافي في وسط المجتمع الجامعي المختلف من أنحاء العالم، فيما اشتمل الحفل على ركني الضيافة والترحيب وركن الخط العربي كما شارك الحفل الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس النادي محمد السفري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "السفري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:08 PM

في ذكرى اليوم الوطني الـ91.. مشاعر وطنية يجسدها مبتعثو ومبتعاث ليدز البريطانية

ناديهم عزز الجانب السياحي والثقافي عبر توزيع بطاقات تعريفية بأماكن حضارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبر عدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين بمدينة ليدز البريطانية عن اعتزازهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية تجاه وطنهم وبمشاعر الوفاء والإخلاص لقيادتهم التي تقودهم نحو التميز والإبداع، رافعين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الــ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وتفصيلاً، أقام النادي السعودي بمدينة ليدز البريطانية احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية في وسط جامعة ليدز تحت شعار "هي لنا دار "حيث شارك في الاحتفال العديد من المبتعثين والمبتعثات وأطفالهم بجانب عدد كبير من الطلاب الدوليين وزوار وأكاديميين ومن المجتمع البريطاني من جامعة ليدز العريقة لمعرفة المزيد عن السعودية ومشاركة الطلبة فرحة اليوم الوطني حيث تجاوز عدد الحضور ٤٠٠ شخص.

وأظهر النادي عدة جوانب ثقافية متنوعة من خلال توزيع بطاقات محتوية على أماكن حضارية وثقافية إسهاماً في تعزيز الجانب السياحي والثقافي في وسط المجتمع الجامعي المختلف من أنحاء العالم، فيما اشتمل الحفل على ركني الضيافة والترحيب وركن الخط العربي كما شارك الحفل الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح رئيس النادي محمد السفري أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لدى السعوديين وتم اختيار الاحتفال هذا العام أن يكون للتعريف بالجوانب المشرقة للمملكة التي لا يعرف عنها الكثير من المجتمع الغربي.

ورفع "السفري" بالنيابة عن منسوبي النادي بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

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