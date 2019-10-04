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خدمات الأحوال المدنية المتنقلة تقوم بأكثر من 900 زيارة خلال عام 1440هـ

كشفت الأحوال المدنية عن قيام وحداتها المتنقلة بـ (917) زيارة خلال عام 1440هـ، ضمن مبادرتَي الأحوال المدنية: "نأتي إليك"؛ الموجّهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن وجودهم, و"موجودين"؛ الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يُوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتعكس أرقام الإحصائية حجم العمل والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي محمد الجاسر؛ حرص منسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية، على الالتزام بالعمل وتقديم واجب الخدمة للمواطنين والمواطنات كافة؛ حيث أسهمت في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة.

وأضاف: "ستمضي الأحوال المدنية قدماً خلال العام الحالي 1441 هـ، في رفع مستوى الإنتاجية المقترنة بالدقة والإنجاز في العمل بما يخدم الوطن ومواطنيه بشكل عام -بمشيئة الله تعالى-، مع الحرص على إزالة أيّ معوقات قد تواجه العمل الذي يقوم به منسوبو ومنسوبات الأحوال المدنية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خدمات الأحوال المدنية المتنقلة تقوم بأكثر من 900 زيارة خلال عام 1440هـ
سبق

كشفت الأحوال المدنية عن قيام وحداتها المتنقلة بـ (917) زيارة خلال عام 1440هـ، ضمن مبادرتَي الأحوال المدنية: "نأتي إليك"؛ الموجّهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن وجودهم, و"موجودين"؛ الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يُوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتعكس أرقام الإحصائية حجم العمل والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي محمد الجاسر؛ حرص منسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية، على الالتزام بالعمل وتقديم واجب الخدمة للمواطنين والمواطنات كافة؛ حيث أسهمت في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة.

وأضاف: "ستمضي الأحوال المدنية قدماً خلال العام الحالي 1441 هـ، في رفع مستوى الإنتاجية المقترنة بالدقة والإنجاز في العمل بما يخدم الوطن ومواطنيه بشكل عام -بمشيئة الله تعالى-، مع الحرص على إزالة أيّ معوقات قد تواجه العمل الذي يقوم به منسوبو ومنسوبات الأحوال المدنية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
03:27 PM

خدمات الأحوال المدنية المتنقلة تقوم بأكثر من 900 زيارة خلال عام 1440هـ

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت الأحوال المدنية عن قيام وحداتها المتنقلة بـ (917) زيارة خلال عام 1440هـ، ضمن مبادرتَي الأحوال المدنية: "نأتي إليك"؛ الموجّهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة وخدمتهم في أماكن وجودهم, و"موجودين"؛ الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يُوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتعكس أرقام الإحصائية حجم العمل والإنتاجية العالية التي يقدمها منسوبو الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة، واستمرار تضافر الجهود والتنسيق المثمر بين الجهات ذات الاختصاص.

من جانبه، أكّد المتحدث الرسمي محمد الجاسر؛ حرص منسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية، على الالتزام بالعمل وتقديم واجب الخدمة للمواطنين والمواطنات كافة؛ حيث أسهمت في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة في الخدمات المقدمة.

وأضاف: "ستمضي الأحوال المدنية قدماً خلال العام الحالي 1441 هـ، في رفع مستوى الإنتاجية المقترنة بالدقة والإنجاز في العمل بما يخدم الوطن ومواطنيه بشكل عام -بمشيئة الله تعالى-، مع الحرص على إزالة أيّ معوقات قد تواجه العمل الذي يقوم به منسوبو ومنسوبات الأحوال المدنية لخدمة الوطن والمواطنين.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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