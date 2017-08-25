بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

يسابق النصر الزمن، من أجل التوقيع مع لاعب الوحدة "أنسيلمو"؛ حيث سرت أنباء إعلامية عن دخول النادي العاصمي في خط المفاوضات مع الوحدة ووكيل اللاعب، بعد تراجع النادي الأهلي.

وفي الطرف الآخر ما زال الاتحاد منافسًا قويًّا للظفر بخدمات اللاعب.

ومن المتوقع أن يحسم، اليوم الأربعاء، صراع المنافسة بين الاتحاد والنصر من أجل إغلاق ملف تسجيل المحترفين في "الميركاتو الصيفي" الذي يغلق مع نهاية أغسطس (الجاري).