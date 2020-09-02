البرازيل: 42659 إصابة جديدة و1215حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، أنها سجلت 42.659 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1215 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "وبهذا بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة ثلاثة ملايين و950931 منذ بداية التفشي، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596".

وتعد البرازيل أكثر الدول تضرراً في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات، ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ بالاستقرار في الأسابيع الأخيرة.