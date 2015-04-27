النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار مكة الغزيرة ترفع منسوب المياه وتأخر التصريف يغرق الشوارع

تسبب في عرقلة حالة المرور وغرق بعض السيارات

تداول مغردون فيديوهات توثق الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت مكة المكرمة مساء اليوم أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.

وتظهر الفيديوهات الملتقطة وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي في أحياء وسط العاصمة المقدسة كحي العتيبية والمعابدة إلى أن ارتفاع المياه قد وصل إلى نوافذ السيارات، مما تسبب في عرقلة حالة المرور، وغرق بعض السيارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار مكة الغزيرة ترفع منسوب المياه وتأخر التصريف يغرق الشوارع
سبق

تداول مغردون فيديوهات توثق الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت مكة المكرمة مساء اليوم أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.

وتظهر الفيديوهات الملتقطة وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي في أحياء وسط العاصمة المقدسة كحي العتيبية والمعابدة إلى أن ارتفاع المياه قد وصل إلى نوافذ السيارات، مما تسبب في عرقلة حالة المرور، وغرق بعض السيارات.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:47 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
05:39 PM

أمطار مكة الغزيرة ترفع منسوب المياه وتأخر التصريف يغرق الشوارع

تسبب في عرقلة حالة المرور وغرق بعض السيارات

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
2,926

تداول مغردون فيديوهات توثق الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت مكة المكرمة مساء اليوم أمطارًا غزيرة وارتفاعًا في كميات الهطولات وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، مما أدى إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع.

وتظهر الفيديوهات الملتقطة وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي في أحياء وسط العاصمة المقدسة كحي العتيبية والمعابدة إلى أن ارتفاع المياه قد وصل إلى نوافذ السيارات، مما تسبب في عرقلة حالة المرور، وغرق بعض السيارات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,756
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,687

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة