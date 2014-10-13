النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القشعان": نسبة الطلاق بالمملكة 6 % منذ 30 عامًا وفق دراسة خليجية

ضمن فعاليات ملتقى "نرعاك" المقام في "مركز سايتك" بالخبر

أكد استشاري في العلاج الأسري والمراهقة، الدكتور حمود القشعان، أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لا تتجاوز 6 % بحسب دراسة مؤكدة أجراها على دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لم تتجاوز 6.5 % منذ 30 عامًا، وأن ما يشاع من أرقام ليس دليلاً مؤكدًا، وإنما أرقام عشوائية لا تقاس بالمقياس العلمي، ونتيجة حسابات خاطئة.

جاء ذلك في ورشة عمل حول "كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء"، أمس، ضمن فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، والذي يُقام بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت شعار "أسرة مترابطة.. مجتمع آمن"، ويتناول هذا العام (المسؤولية الاجتماعية)، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وتطرق "القشعان" إلى أن "زراعة سلوك إيجابي خير لنا من إطفاء سلوك سلبي"، لافتًا إلى أن الملتقى يقوم على تنمية البشر قبل الحجر وفق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن إيجاد طفل إيجابي في أسرة إيجابية سيؤدي إلى مجتمع إيجابي ومملكة إيجابية تكون هي القائد للعالم العربي والإسلامي.

وشدد على التركيز في السلوكيات الإيجابية للأبناء وتطويرها وعدم الاهتمام بالسلوك السلبي والتعنيف، مبينًا أن هناك عددًا من المدمرات لسلوك أبنائنا، منها سوء العلاقة بين الأبوين (الأبناء الذين لديهم سلوك سلبي هم نتيجة صراع بين الأبوين)، والخوف الأكثر من اللازم (الخوف لا يصنع قادة)، وأن نتوقع من أولادنا ألا يخطئوا، والأصل أن يخطئ ويتعلم من أخطائه، والمدمر الأخير هو انتقاد سلوك الأبناء.

ولفت من خلال ورقة العمل إلى أن هناك معمرات تزيد العلاقة مع الأبناء، وهي الحب بين الأبوين، ومنح الأولاد الوقت والجلوس معهم ومحاورتهم، والحزم دون ضعف، مطالبًا بالتحفيز للأبناء، ومنها محاولة أن تتصيد السلوك الإيجابي للأبناء وتمتدحه، وألا تتفنن في تصيد الأخطاء، محذرًا من توريث الأبناء الخصام بين الأبوين في ظل وجود العالم الافتراضي الذي قد يكون هو الحاضن للأبناء عبر الأجهزة الذكية.

وامتدح دور المملكة في حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتشار عدة مقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تعنيف الأطفال، مبينًا أن هذه الإجراءات جاءت وفق قوانين إنسانية تراعي حق الطفل والأسرة، مشيرًا إلى أن انتشارها ينم عن عدم نضج أحد الأبوين، وقال إن كل ريال يزرع في التوعية يوفر على الدولة 12 ريالاً في الحد من الظواهر السلبية.

وبالمقابل، أكد المستشار في الإدارة، الدكتور محمد النغيمش، في ورقة عمل بعنوان "انصت يحبك الناس"، أن فضيلة الإنصات منسية في عالمنا العربي، مبينًا أن الإنصات للأطفال وكيفية الإنصات المثالي عبر الهاتف يُعد معاناة يومية يعيشها معظم الناس.

واستشهد "النغيمش" بصلاة الجمعة، معتبرًا أنها دورة أسبوعية في فضيلة الإنصات، حيث تطبق فيها كل المعايير الرئيسة التي قرأها في دراسات علمية وفي الأدبيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق في الحوار.

وأشار "النغيمش" إلى أنه من الأمور المهمة أيضًا مراعاة سرعة وفهم المستمع؛ لأن الدراسات أثبتت أن سرعة تفكير الإنسان تفوق قدرته على الحديث بخمسة أضعاف تقريبًا، وبالتالي فسرعة الحديث يجب أن تكون متوازنة، وأن يكون المتحدث دائمًا مباشرًا في حديثه.

العلاج الأسري حمود القشعان الزواج الطلاق ملتقى نرعاك سايتك الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القشعان": نسبة الطلاق بالمملكة 6 % منذ 30 عامًا وفق دراسة خليجية
سبق

أكد استشاري في العلاج الأسري والمراهقة، الدكتور حمود القشعان، أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لا تتجاوز 6 % بحسب دراسة مؤكدة أجراها على دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لم تتجاوز 6.5 % منذ 30 عامًا، وأن ما يشاع من أرقام ليس دليلاً مؤكدًا، وإنما أرقام عشوائية لا تقاس بالمقياس العلمي، ونتيجة حسابات خاطئة.

جاء ذلك في ورشة عمل حول "كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء"، أمس، ضمن فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، والذي يُقام بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت شعار "أسرة مترابطة.. مجتمع آمن"، ويتناول هذا العام (المسؤولية الاجتماعية)، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وتطرق "القشعان" إلى أن "زراعة سلوك إيجابي خير لنا من إطفاء سلوك سلبي"، لافتًا إلى أن الملتقى يقوم على تنمية البشر قبل الحجر وفق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن إيجاد طفل إيجابي في أسرة إيجابية سيؤدي إلى مجتمع إيجابي ومملكة إيجابية تكون هي القائد للعالم العربي والإسلامي.

وشدد على التركيز في السلوكيات الإيجابية للأبناء وتطويرها وعدم الاهتمام بالسلوك السلبي والتعنيف، مبينًا أن هناك عددًا من المدمرات لسلوك أبنائنا، منها سوء العلاقة بين الأبوين (الأبناء الذين لديهم سلوك سلبي هم نتيجة صراع بين الأبوين)، والخوف الأكثر من اللازم (الخوف لا يصنع قادة)، وأن نتوقع من أولادنا ألا يخطئوا، والأصل أن يخطئ ويتعلم من أخطائه، والمدمر الأخير هو انتقاد سلوك الأبناء.

ولفت من خلال ورقة العمل إلى أن هناك معمرات تزيد العلاقة مع الأبناء، وهي الحب بين الأبوين، ومنح الأولاد الوقت والجلوس معهم ومحاورتهم، والحزم دون ضعف، مطالبًا بالتحفيز للأبناء، ومنها محاولة أن تتصيد السلوك الإيجابي للأبناء وتمتدحه، وألا تتفنن في تصيد الأخطاء، محذرًا من توريث الأبناء الخصام بين الأبوين في ظل وجود العالم الافتراضي الذي قد يكون هو الحاضن للأبناء عبر الأجهزة الذكية.

وامتدح دور المملكة في حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتشار عدة مقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تعنيف الأطفال، مبينًا أن هذه الإجراءات جاءت وفق قوانين إنسانية تراعي حق الطفل والأسرة، مشيرًا إلى أن انتشارها ينم عن عدم نضج أحد الأبوين، وقال إن كل ريال يزرع في التوعية يوفر على الدولة 12 ريالاً في الحد من الظواهر السلبية.

وبالمقابل، أكد المستشار في الإدارة، الدكتور محمد النغيمش، في ورقة عمل بعنوان "انصت يحبك الناس"، أن فضيلة الإنصات منسية في عالمنا العربي، مبينًا أن الإنصات للأطفال وكيفية الإنصات المثالي عبر الهاتف يُعد معاناة يومية يعيشها معظم الناس.

واستشهد "النغيمش" بصلاة الجمعة، معتبرًا أنها دورة أسبوعية في فضيلة الإنصات، حيث تطبق فيها كل المعايير الرئيسة التي قرأها في دراسات علمية وفي الأدبيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق في الحوار.

وأشار "النغيمش" إلى أنه من الأمور المهمة أيضًا مراعاة سرعة وفهم المستمع؛ لأن الدراسات أثبتت أن سرعة تفكير الإنسان تفوق قدرته على الحديث بخمسة أضعاف تقريبًا، وبالتالي فسرعة الحديث يجب أن تكون متوازنة، وأن يكون المتحدث دائمًا مباشرًا في حديثه.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
09:24 PM

"القشعان": نسبة الطلاق بالمملكة 6 % منذ 30 عامًا وفق دراسة خليجية

ضمن فعاليات ملتقى "نرعاك" المقام في "مركز سايتك" بالخبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
13
1,826

أكد استشاري في العلاج الأسري والمراهقة، الدكتور حمود القشعان، أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لا تتجاوز 6 % بحسب دراسة مؤكدة أجراها على دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن نسبة فشل الزواج بالمملكة (الطلاق) لم تتجاوز 6.5 % منذ 30 عامًا، وأن ما يشاع من أرقام ليس دليلاً مؤكدًا، وإنما أرقام عشوائية لا تقاس بالمقياس العلمي، ونتيجة حسابات خاطئة.

جاء ذلك في ورشة عمل حول "كيفية زراعة السلوك الإيجابي لإطفاء السلوك السلبي لدى الأبناء"، أمس، ضمن فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس، والذي يُقام بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تحت شعار "أسرة مترابطة.. مجتمع آمن"، ويتناول هذا العام (المسؤولية الاجتماعية)، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية والإدارية.

وتطرق "القشعان" إلى أن "زراعة سلوك إيجابي خير لنا من إطفاء سلوك سلبي"، لافتًا إلى أن الملتقى يقوم على تنمية البشر قبل الحجر وفق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن إيجاد طفل إيجابي في أسرة إيجابية سيؤدي إلى مجتمع إيجابي ومملكة إيجابية تكون هي القائد للعالم العربي والإسلامي.

وشدد على التركيز في السلوكيات الإيجابية للأبناء وتطويرها وعدم الاهتمام بالسلوك السلبي والتعنيف، مبينًا أن هناك عددًا من المدمرات لسلوك أبنائنا، منها سوء العلاقة بين الأبوين (الأبناء الذين لديهم سلوك سلبي هم نتيجة صراع بين الأبوين)، والخوف الأكثر من اللازم (الخوف لا يصنع قادة)، وأن نتوقع من أولادنا ألا يخطئوا، والأصل أن يخطئ ويتعلم من أخطائه، والمدمر الأخير هو انتقاد سلوك الأبناء.

ولفت من خلال ورقة العمل إلى أن هناك معمرات تزيد العلاقة مع الأبناء، وهي الحب بين الأبوين، ومنح الأولاد الوقت والجلوس معهم ومحاورتهم، والحزم دون ضعف، مطالبًا بالتحفيز للأبناء، ومنها محاولة أن تتصيد السلوك الإيجابي للأبناء وتمتدحه، وألا تتفنن في تصيد الأخطاء، محذرًا من توريث الأبناء الخصام بين الأبوين في ظل وجود العالم الافتراضي الذي قد يكون هو الحاضن للأبناء عبر الأجهزة الذكية.

وامتدح دور المملكة في حماية الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتشار عدة مقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تعنيف الأطفال، مبينًا أن هذه الإجراءات جاءت وفق قوانين إنسانية تراعي حق الطفل والأسرة، مشيرًا إلى أن انتشارها ينم عن عدم نضج أحد الأبوين، وقال إن كل ريال يزرع في التوعية يوفر على الدولة 12 ريالاً في الحد من الظواهر السلبية.

وبالمقابل، أكد المستشار في الإدارة، الدكتور محمد النغيمش، في ورقة عمل بعنوان "انصت يحبك الناس"، أن فضيلة الإنصات منسية في عالمنا العربي، مبينًا أن الإنصات للأطفال وكيفية الإنصات المثالي عبر الهاتف يُعد معاناة يومية يعيشها معظم الناس.

واستشهد "النغيمش" بصلاة الجمعة، معتبرًا أنها دورة أسبوعية في فضيلة الإنصات، حيث تطبق فيها كل المعايير الرئيسة التي قرأها في دراسات علمية وفي الأدبيات التي تدعو إلى مكارم الأخلاق في الحوار.

وأشار "النغيمش" إلى أنه من الأمور المهمة أيضًا مراعاة سرعة وفهم المستمع؛ لأن الدراسات أثبتت أن سرعة تفكير الإنسان تفوق قدرته على الحديث بخمسة أضعاف تقريبًا، وبالتالي فسرعة الحديث يجب أن تكون متوازنة، وأن يكون المتحدث دائمًا مباشرًا في حديثه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,022
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,748
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,556

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة