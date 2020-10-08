فوز الشاعرة الأمريكية لويس جلوك بجائزة نوبل للأدب

الأكاديمية السويدية كافأتها على صوتها الشاعري المميز

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم فوز الشاعرة الأمريكية لويس جلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.



وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها، أن "غلوك" كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعًا عالميًا على الوجود الفردي".

ووفق "سكاي نيوز" تعد لوزير جلواك (77) واحدة من أبرز الشعراء الأميركيين فى جيلها، وقد فازت بالعديد من الجوائز الأدبية الرئيسية فى الولايات المتحدة، مثل وسام العلوم الإنسانية الوطنية، وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنية، وجائزة نقاد الكتاب الوطنية، وجائزة بولينغن.

وكان الأديب النمساوي بيتر هندكة قد فاز بالجائزة في العام الماضي.