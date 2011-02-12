وفاة الشيخ فهد بن علي العيار بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ١٠/7/ ١٤٤٣هـ، الشيخ فهد بن علي العيار، عن عمر ٦٦ عاماً بعد معاناة مع المرض.

والفقيد -رحمه الله- ممن خدموا الدولة ٤٠ سنة، وهو عم الشيخ سامي بن عبدالعزيز السميحان.

"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة الفقيد وللشيخ سامي السميحان، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.