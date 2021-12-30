النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع المدني" يطرح وظائف صحية للرجال عبر "جدارة"

التقديم إلكتروني ابتداءً من الخميس القادم ولمدة أسبوع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح 13 وظيفة صحية (للرجال) عبر منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" ttps://masar.gov.sa، وذلك ابتداءً من الخميس 3/ 6/ 1443هـ حتى الخميس 10/ 6/ 1443هـ.

وقالت المديرية: إن الفئات المستهدفة تشمل "خريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية".

وأضافت: سيتم ترشيح الأعلى معدلاً للمعدلات 50% فما فوق، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا، كما سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

وأردفت: الوظائف المعلن عنها للرجال تتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل هيئة التخصصات الصحية.

وتابعت: يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها المقابلة الشخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدفاع المدني" يطرح وظائف صحية للرجال عبر "جدارة"
سبق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح 13 وظيفة صحية (للرجال) عبر منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" ttps://masar.gov.sa، وذلك ابتداءً من الخميس 3/ 6/ 1443هـ حتى الخميس 10/ 6/ 1443هـ.

وقالت المديرية: إن الفئات المستهدفة تشمل "خريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية".

وأضافت: سيتم ترشيح الأعلى معدلاً للمعدلات 50% فما فوق، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا، كما سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

وأردفت: الوظائف المعلن عنها للرجال تتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل هيئة التخصصات الصحية.

وتابعت: يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها المقابلة الشخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:29 PM

"الدفاع المدني" يطرح وظائف صحية للرجال عبر "جدارة"

التقديم إلكتروني ابتداءً من الخميس القادم ولمدة أسبوع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,519

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح 13 وظيفة صحية (للرجال) عبر منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" ttps://masar.gov.sa، وذلك ابتداءً من الخميس 3/ 6/ 1443هـ حتى الخميس 10/ 6/ 1443هـ.

وقالت المديرية: إن الفئات المستهدفة تشمل "خريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية".

وأضافت: سيتم ترشيح الأعلى معدلاً للمعدلات 50% فما فوق، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا، كما سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

وأردفت: الوظائف المعلن عنها للرجال تتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل هيئة التخصصات الصحية.

وتابعت: يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها المقابلة الشخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,081
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة