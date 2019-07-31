مركز "السهي" يٌودع "السبيعي" ويُرحب بـ"السهلي"

أقام مركز السهي بعد ظهر اليوم، حفل توديع لرئيسه السابق، والشقيق حاليًّا، مقعد بن محمد السبيعي، وترحيب برئيسه الجديد عبد الله بن أحمد السهلي، في لمسة وفاء.



شارك في الحفل: رؤساء الدوائر الحكومية، ومدير مخفر شرطة السهي الملازم أول هشام بن سامي أبو ذياب، ورئيس بلدية السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان، ومدير مكتب تعليم محافظة صامطة الأستاذ عبد الرزاق الصميلي، وعدد مميز من أعيان وأهالي مركز السهي.



بدأ الحفل بكلمات ترحيبية للجميع، من علي طياش قيسي بلمات، ثم تلا علي عبده قيسي، آيات بينات من كتاب الله الكريم.



وألقى قائد مجمع تحفيظ ديحمة حسين عبده قيسي، كلمةً، نيابة عن أهالي مركز السهي، أشاد فيها بجهود مقعد السبيعي السابقة، ومرحّبًا بعبد الله السهلي، باعتباره من الكفاءات الإدارية المتميزة.



بعدها وزعت الهدايا بهذه المناسبة؛ حيث تم تكريمهما بهدايا مقدمة من مشايخ وأعيان المركز وبلدية السهي، أيضًا.