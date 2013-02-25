الأمراء وكبار المسؤولين يهنئون القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه: "يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم وسموه الكريم برعايته وعنايته".

كما هنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال الأمير خالد الفيصل: "يسعدني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم, سائلين الله عز وجل أن يمن على سموكم الكريم بموفور الصحة والعافية ويحفظكم برعايته سندًا لخادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه".



أمير جازان

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.



أمير حائل

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، التهنئة باسمه واسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.



نائب أمير القصيم

رفع نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزير، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمتع سموكم بموفور الصحة والعافية.



أمير نجران

رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سموه: "الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة".



مساعد رئيس الاستخبارات العامة

رفع مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية.

أمير تبوك

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال سموه: يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالماً معافى.

وأضاف سموه قائلًا: لقد أشاعت رؤيتكم - رعاكم الله - وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافًى؛ مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع، مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندًا وعضدًا لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.

المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

كما رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية الجراحية.



ودعا الدكتور الربيعة الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية.

أمير الرياض

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وقال أمير الرياض: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض أصدق التهاني بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح".



أمير الحدود الشمالية

رفع أيضًا أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.



وقال أمير المنطقة: أحمد الله سبحانه وتعالى على شفائكم وخروجكم من المستشفى، تحفكم عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله", سائلاً المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد ويقيه من كل سوء ومكروه، وأن يبقيه سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

نائب أمير الرياض

في الغضون قدم نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بمناسبة العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى، وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية التي تكللت بحمد الله بالنجاح".

نائب أمير منطقة المدينة

رفع الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريّت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال سموه: "نبتهل لله تعالى بالحمد والثناء على ما منّ الله به عليكم بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يمن على سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ووطننا الغالي بحفظه الكريم.

رئيس هيئة الأركان العامة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي القوات المسلحة؛ التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد - رعاه الله - وتكلّلت ولله الحمد والفضل بالنجاح.

وأشار إلى أن نجاح عملية سيدي ولي العهد - حفظه الله - نبأ أسعد وأبهج جميع الشعب السعودي، وقال: "نحمد الله ونشكره أن منّ على سيدي بنجاح العملية الجراحية، ونبتهل إليه أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية".