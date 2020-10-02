الهند: 1095 حالة وفاة و81484 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1095 حالة وفاة و81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 99773، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 6394068 حالة.
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1095 حالة وفاة و81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 99773، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 6394068 حالة.الهند فيروس كورونا الجديد
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1095 حالة وفاة و81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 99773، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 6394068 حالة.
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1095 حالة وفاة و81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 99773، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 6394068 حالة.