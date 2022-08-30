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ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته
سبق

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
09:53 PM

ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا، والذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين الاستلام والتسليم، ثم الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الرابع ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، أعقبها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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