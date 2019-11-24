"زين" تطلق أول خدمة تجوال للجيل الخامس "G5" في المنطقة

استمرارًا لريادتها في تقنية الجيل الخامس وضمن استراتيجيتها التطويرية

أطلقت شركة زين السعودية، أول خدمة تجوال دولي للجيل الخامس (G5) بشكل تجاري لجميع عملائها المتجولين في دولة الكويت باستخدام شبكة "زين الكويت"، وتُعد هذه الخطوة بداية لتجوال البيانات للجيل الخامس، والتي ستشمل مستقبلًا دولًا متعددة ومختلفة، كما أنها تأتي ضمن استراتيجية "زين السعودية" التطويرية التي تعكس حرص الشركة على تلبية متطلبات عملائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال تجوالهم؛ حيث وصلت سرعات التنزيل في خدمة التجوال الدولي للجيل الخامس إلى 500 ميجابت في الثانية.

وتعليقًا على هذه الخطوة؛ أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن هدف الشركة الاستمرارَ بدورها الريادي في قطاع تقنية الاتصالات في المملكة والمنطقة عمومًا؛ بما يساعد على تنمية قدرات المملكة للتحول نحو مجتمع رقمي أكثر ذكاءً وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهل للمشتركين حصولهم على الخدمات اليومية في مختلف المجالات بطرق أكثر فعالية وسهولة. وأضاف: تمتلك "زين السعودية" اليوم الشبكة الأكبر للجيل الخامس، وهي تطلق للمرة الأولى في المنطقة خدمة التجوال الدولي عبر هذا الجيل مع مشتركيها المسافرين إلى الكويت.

وأكد الدغيثر: "متابعة زين السعودية بشكل دوري ومستمر، تسهم في تعزيز خدماتها وتمكين عملائها من الاستفادة الدائمة من العروض المبتكرة التي تضمن رضاهم؛ مؤكدًا حرصها على تقديم خدمة التجوال الدولي للجيل الخامس كجزء من فهم التوجه المتسارع نحو الحياة الذكية، إضافة إلى فهم احتياجات العميل وأسلوب حياته العصري؛ الأمر الذي يتطلب تقديم خدمات ذات كفاءة وفاعلية عاليتين أينما كانت وجهته".

وتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس ثلاث ميزات أساسية؛ أولها السرعة الفائقة التي تقدّمها لجميع المشتركين في التصفح والتحميل، أسرع بمعدل 10 مرات من شبكة الجيل الرابع، كما توفر سرعة استجابة عالية جدًّا؛ فالجيل الخامس سيفتح الآفاق أمام تجربة مستخدم رائعة، أما الميزة الثالثة فهي السعة؛ حيث إن القدرة الاستيعابية الأعلى للجيل الخامس ستمكّن عددًا أكبر من الأجهزة من الاتصال ببرج اتصال واحد في نفس الوقت، دون التأثير على تجربة المستخدم.

يُذكر أن خدمة التجوال الدولي للجيل الخامس متاحة ضمن باقات التجوال الحالية لجميع عملاء شركة زين السعودية بدون رسوم إضافية، وتلتزم زين السعودية بتعزيز الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية على قائمة أكثر الدول استثمارًا في تطوير الخدمات الرقمية التزامًا برؤية المملكة 2030؛ حيث تعتبر تغطية شبكة زين السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، وثالث أكبر تغطية للجيل الخامس على مستوى العالم حين إطلاقها.