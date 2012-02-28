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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ناقش تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام الماضي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام المالي الماضي، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي للميزانية العامة للدولة، ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واشتمل على عرض تفصيلي حول التقدم المحرز خلال عام 2017م في جميع برامج تحقيق الرؤية، وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات مستهدفات الرؤية، وتحليل الأثر والنتائج وأبرز المخاطر.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل حيال ما تم لتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم "32749" وتاريخ "16/ 7/ 1438هـ"، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن توجيه وزير المالية لمراجعة القرار الوزاري رقم "1005" بتاريخ "28 / 4 / 1428هـ" المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية في ضوء التطبيقات العملية خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما يحقق المصلحة العامة.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
سبق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام المالي الماضي، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي للميزانية العامة للدولة، ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واشتمل على عرض تفصيلي حول التقدم المحرز خلال عام 2017م في جميع برامج تحقيق الرؤية، وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات مستهدفات الرؤية، وتحليل الأثر والنتائج وأبرز المخاطر.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل حيال ما تم لتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم "32749" وتاريخ "16/ 7/ 1438هـ"، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن توجيه وزير المالية لمراجعة القرار الوزاري رقم "1005" بتاريخ "28 / 4 / 1428هـ" المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية في ضوء التطبيقات العملية خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما يحقق المصلحة العامة.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
09:26 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:09 AM

ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ناقش تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها العرض المقدم من وزارة المالية حيال تقرير الربع الرابع لأداء ميزانية المملكة من العام المالي الماضي، وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي للميزانية العامة للدولة، ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واشتمل على عرض تفصيلي حول التقدم المحرز خلال عام 2017م في جميع برامج تحقيق الرؤية، وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومؤشرات مستهدفات الرؤية، وتحليل الأثر والنتائج وأبرز المخاطر.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للزكاة والدخل حيال ما تم لتنفيذ مقتضى الأمر السامي رقم "32749" وتاريخ "16/ 7/ 1438هـ"، بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن توجيه وزير المالية لمراجعة القرار الوزاري رقم "1005" بتاريخ "28 / 4 / 1428هـ" المتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية في ضوء التطبيقات العملية خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما يحقق المصلحة العامة.


وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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