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"منشآت" تحصل على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من "هيئة الحكومة الرقمية"

يعكس الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر"، كأول جهة حكومية في القطاع التجاري تحصل على هذه الشهادة، بعد حصولها على المستوى الثالث من مستويات نضج البنية المؤسسية.

وتَسلم محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، شهادة الاعتماد والتكريم المقدّم من قِبَل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية "ليب- Leap" العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا؛ حيث حققت "منشآت" هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، المُعدة من قِبَل برنامج "يسر"؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية؛ حرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها.

ويعكس هذا الإنجاز والمستوى الذي حققته منشآت، الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة؛ حيث إن الشهادة تعد مثالًا واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.

ويساهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منشآت" تحصل على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من "هيئة الحكومة الرقمية"
سبق

حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر"، كأول جهة حكومية في القطاع التجاري تحصل على هذه الشهادة، بعد حصولها على المستوى الثالث من مستويات نضج البنية المؤسسية.

وتَسلم محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، شهادة الاعتماد والتكريم المقدّم من قِبَل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية "ليب- Leap" العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا؛ حيث حققت "منشآت" هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، المُعدة من قِبَل برنامج "يسر"؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية؛ حرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها.

ويعكس هذا الإنجاز والمستوى الذي حققته منشآت، الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة؛ حيث إن الشهادة تعد مثالًا واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.

ويساهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:54 AM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:29 AM

"منشآت" تحصل على شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية من "هيئة الحكومة الرقمية"

يعكس الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر"، كأول جهة حكومية في القطاع التجاري تحصل على هذه الشهادة، بعد حصولها على المستوى الثالث من مستويات نضج البنية المؤسسية.

وتَسلم محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، شهادة الاعتماد والتكريم المقدّم من قِبَل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية "ليب- Leap" العالمية والرائدة في مجال التكنولوجيا؛ حيث حققت "منشآت" هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية NORA، المُعدة من قِبَل برنامج "يسر"؛ لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية؛ حرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية في جميع أعمالها.

ويعكس هذا الإنجاز والمستوى الذي حققته منشآت، الممارسات المثلى التي تعتمدها للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة؛ حيث إن الشهادة تعد مثالًا واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية.

ويساهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.

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