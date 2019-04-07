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"سبق" تحصل على فيديوهات وثّقها رجل الأعمال مذكر السبيعي قبل اختفائه

ذهب لبحيرة فكتوريا في أوغندا وبعدها اختفى عن الأنظار

حصلت "سبق" على مجموعة من الفيديوهات وهي من آخر السنابات التي سجّلها رجل الأعمال مذكر ناصر السبيعي، يرصد فيها محطات رحلته في أوغندا وتوثيق وجهته نحو بحيرة فكتوريا، يوم أمس السبت قبل اختفائه.

وتردّد أن السبيعي سقط في البحيرة بعد تناوله طعام الغداء، على ضفاف هذه البحيرة المعروفة بجمالها، إلا أن السفارة السعودية لم تؤكد ذلك، وتعمل على البحث عنه حسب ما أكدته في تغريدة لها فجر اليوم.

وزوّد الإعلامي مناحي السبيعي "سبق" بمقطعين حصريين وثّقهما مذكر قبل اختفائه، وفيديو آخر وثّق المنطقة التي يقال بأنه سقط بها، بعد تناول الغذاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تحصل على فيديوهات وثّقها رجل الأعمال مذكر السبيعي قبل اختفائه
سبق

حصلت "سبق" على مجموعة من الفيديوهات وهي من آخر السنابات التي سجّلها رجل الأعمال مذكر ناصر السبيعي، يرصد فيها محطات رحلته في أوغندا وتوثيق وجهته نحو بحيرة فكتوريا، يوم أمس السبت قبل اختفائه.

وتردّد أن السبيعي سقط في البحيرة بعد تناوله طعام الغداء، على ضفاف هذه البحيرة المعروفة بجمالها، إلا أن السفارة السعودية لم تؤكد ذلك، وتعمل على البحث عنه حسب ما أكدته في تغريدة لها فجر اليوم.

وزوّد الإعلامي مناحي السبيعي "سبق" بمقطعين حصريين وثّقهما مذكر قبل اختفائه، وفيديو آخر وثّق المنطقة التي يقال بأنه سقط بها، بعد تناول الغذاء.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:38 PM

"سبق" تحصل على فيديوهات وثّقها رجل الأعمال مذكر السبيعي قبل اختفائه

ذهب لبحيرة فكتوريا في أوغندا وبعدها اختفى عن الأنظار

A A A
بدر العتيبي - الرياض
6
21,421

حصلت "سبق" على مجموعة من الفيديوهات وهي من آخر السنابات التي سجّلها رجل الأعمال مذكر ناصر السبيعي، يرصد فيها محطات رحلته في أوغندا وتوثيق وجهته نحو بحيرة فكتوريا، يوم أمس السبت قبل اختفائه.

وتردّد أن السبيعي سقط في البحيرة بعد تناوله طعام الغداء، على ضفاف هذه البحيرة المعروفة بجمالها، إلا أن السفارة السعودية لم تؤكد ذلك، وتعمل على البحث عنه حسب ما أكدته في تغريدة لها فجر اليوم.

وزوّد الإعلامي مناحي السبيعي "سبق" بمقطعين حصريين وثّقهما مذكر قبل اختفائه، وفيديو آخر وثّق المنطقة التي يقال بأنه سقط بها، بعد تناول الغذاء.

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