"الإنذار المبكر": رياح وسحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية بمكة ونجران

حالة تشمل محافظات عدة وتبدأ ظهراً وتستمر حتى مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، منطقتَي مكة المكرّمة ونجران من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الحالة تشمل في منطقة مكة المكرّمة كلاً من: الجموم وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتستمر من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، فيما تشمل في نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ من الثانية عشرة ظهراً للثامنة مساءً.