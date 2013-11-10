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مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

في برامج دعم الحياة الأساسي والمتقدم

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS) وتجديد اعتماد مركز تدريب دعم الحياة بالمستشفى، ليكون المستشفى مركزاً دولياً معتمداً لتقديم كافة برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة.

جاء ذلك بعد زيارة فريق ممثل من جمعية القلب الأمريكية مؤخراً للمستشفى للتحقق من تطبيق المعايير العالمية للتدريب، وتم اعتماده لمدة ثلاث سنوات لعقد دورات تدريبية بشكل دوري مستمر لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدير عام برنامج المستشفى العميد علي بن سعد الدوسري أن المستشفى يعمل على تقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية على المستويين العلمي والإنساني، وهذا الاعتماد يعزز دور المستشفى وأهميته في تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب والمتوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية.

ونوه العميد الدوسري بأهمية رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالٍ للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.

مستشفى قوى الأمن بالدمام جمعية القلب الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية
سبق

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS) وتجديد اعتماد مركز تدريب دعم الحياة بالمستشفى، ليكون المستشفى مركزاً دولياً معتمداً لتقديم كافة برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة.

جاء ذلك بعد زيارة فريق ممثل من جمعية القلب الأمريكية مؤخراً للمستشفى للتحقق من تطبيق المعايير العالمية للتدريب، وتم اعتماده لمدة ثلاث سنوات لعقد دورات تدريبية بشكل دوري مستمر لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدير عام برنامج المستشفى العميد علي بن سعد الدوسري أن المستشفى يعمل على تقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية على المستويين العلمي والإنساني، وهذا الاعتماد يعزز دور المستشفى وأهميته في تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب والمتوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية.

ونوه العميد الدوسري بأهمية رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالٍ للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
05:06 PM

مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على اعتماد جمعية القلب الأمريكية

في برامج دعم الحياة الأساسي والمتقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS) وتجديد اعتماد مركز تدريب دعم الحياة بالمستشفى، ليكون المستشفى مركزاً دولياً معتمداً لتقديم كافة برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة.

جاء ذلك بعد زيارة فريق ممثل من جمعية القلب الأمريكية مؤخراً للمستشفى للتحقق من تطبيق المعايير العالمية للتدريب، وتم اعتماده لمدة ثلاث سنوات لعقد دورات تدريبية بشكل دوري مستمر لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدير عام برنامج المستشفى العميد علي بن سعد الدوسري أن المستشفى يعمل على تقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية على المستويين العلمي والإنساني، وهذا الاعتماد يعزز دور المستشفى وأهميته في تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب والمتوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية.

ونوه العميد الدوسري بأهمية رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالٍ للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.

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