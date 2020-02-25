النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نتنياهو" يأمر ببناء 3500 وحدة استيطانية تمنع إقامة دولة فلسطينية

تقع في مدخل القدس وتقسِّم الضفة الغربية

تعهَّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم (الثلاثاء) ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وقال "نتنياهو" في مؤتمر في القدس المحتلة: "أعطيتُ تعليمات فورية لإيداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة أي ون (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أراضٍ واقعة عند مدخل القدس، وتسكنها عائلات من البدو بالقرب من بلدة أبو ديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة)".

ويرى الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا قامت إسرائيل بالبناء في هذه المنطقة ستُقسَّم الضفة الغربية إلى شطرين؛ وهو ما سيمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وكان "نتنياهو" قد أعلن الخميس الماضي أنه يريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة بُنيت على جبل أبو غنيم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"نتنياهو" يأمر ببناء 3500 وحدة استيطانية تمنع إقامة دولة فلسطينية
سبق

تعهَّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم (الثلاثاء) ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وقال "نتنياهو" في مؤتمر في القدس المحتلة: "أعطيتُ تعليمات فورية لإيداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة أي ون (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أراضٍ واقعة عند مدخل القدس، وتسكنها عائلات من البدو بالقرب من بلدة أبو ديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة)".

ويرى الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا قامت إسرائيل بالبناء في هذه المنطقة ستُقسَّم الضفة الغربية إلى شطرين؛ وهو ما سيمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وكان "نتنياهو" قد أعلن الخميس الماضي أنه يريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة بُنيت على جبل أبو غنيم.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:32 PM

"نتنياهو" يأمر ببناء 3500 وحدة استيطانية تمنع إقامة دولة فلسطينية

تقع في مدخل القدس وتقسِّم الضفة الغربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
443

تعهَّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم (الثلاثاء) ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وقال "نتنياهو" في مؤتمر في القدس المحتلة: "أعطيتُ تعليمات فورية لإيداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة أي ون (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أراضٍ واقعة عند مدخل القدس، وتسكنها عائلات من البدو بالقرب من بلدة أبو ديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة)".

ويرى الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا قامت إسرائيل بالبناء في هذه المنطقة ستُقسَّم الضفة الغربية إلى شطرين؛ وهو ما سيمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وكان "نتنياهو" قد أعلن الخميس الماضي أنه يريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة بُنيت على جبل أبو غنيم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,233
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,635
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,937

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة