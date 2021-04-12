وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.

توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

"الجهني": الهلال يمكث في الأفق 23 دقيقة بعد الغروب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-12 توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس. وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 03:04 PM

"الجهني": الهلال يمكث في الأفق 23 دقيقة بعد الغروب قال: يمكن رؤيته بشرط صفاء الأجواء وعدم نشاط الرياح





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توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.