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"الجهني": الهلال يمكث في الأفق 23 دقيقة بعد الغروب

قال: يمكن رؤيته بشرط صفاء الأجواء وعدم نشاط الرياح

توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.

الخبير المناخي زياد الجهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": الهلال يمكث في الأفق 23 دقيقة بعد الغروب
سبق

توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
03:04 PM

"الجهني": الهلال يمكث في الأفق 23 دقيقة بعد الغروب

قال: يمكن رؤيته بشرط صفاء الأجواء وعدم نشاط الرياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الخبير المناخي د. زياد الجهني أن يكون مكوث الهلال في الأفق 23 دقيقة بعد غروب الشمس.

وقال عبر حسابه في تويتر اليوم: عليه؛ فإن رؤية الهلال فلكياً ممكنة بشرط واحد فقط وهو صفاء الأجواء بشكل تام وعدم نشاط الرياح وموجات الغبار.

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