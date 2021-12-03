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اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي كورونا في المملكة

برئاسة وزير الصحة.. وعضوية 25 جهة حكومية

عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة اجتماعها الثالث والثمانين بعد المائتين برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية 25 جهة حكومية؛ لمتابعة مستجدات الوضع لجائحة فيروس كورونا كوفيد COVID-19 وجهود كل الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للتصدي للجائحة والحد من انتشار الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة المستجدات وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) "Omicron" وأعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف جميع الجهود من كل الجهات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، والإشراف على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

كما أكدت اللجنة ضرورة مسارعة كل أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من خارج المملكة بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء الفحوص الخاصة بالفيروس في مواعيدها؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

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اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي كورونا في المملكة
سبق

عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة اجتماعها الثالث والثمانين بعد المائتين برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية 25 جهة حكومية؛ لمتابعة مستجدات الوضع لجائحة فيروس كورونا كوفيد COVID-19 وجهود كل الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للتصدي للجائحة والحد من انتشار الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة المستجدات وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) "Omicron" وأعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف جميع الجهود من كل الجهات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، والإشراف على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

كما أكدت اللجنة ضرورة مسارعة كل أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من خارج المملكة بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء الفحوص الخاصة بالفيروس في مواعيدها؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
02:12 PM

اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي كورونا في المملكة

برئاسة وزير الصحة.. وعضوية 25 جهة حكومية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة اجتماعها الثالث والثمانين بعد المائتين برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل، وعضوية 25 جهة حكومية؛ لمتابعة مستجدات الوضع لجائحة فيروس كورونا كوفيد COVID-19 وجهود كل الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للتصدي للجائحة والحد من انتشار الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة المستجدات وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) "Omicron" وأعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.

وأكدت اللجنة ضرورة تكثيف جميع الجهود من كل الجهات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، والإشراف على التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

كما أكدت اللجنة ضرورة مسارعة كل أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من خارج المملكة بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي وإجراء الفحوص الخاصة بالفيروس في مواعيدها؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

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