تعليم القيادة للسيدات بـ"مدرسة الشميسي" بمكة.. قريبًا

كشفت مدرسة الشميسي لتعليم قيادة المركبات بمكة المكرمة عن قُرب تمكين المرأة وتعليمها القيادة.

وقالت المدرسة إنه نظرًا لتزايد السؤال حول طريقة التسجيل، وآليته، وموعده، نفيدكم بأنه سيتم قريبًا إعلان التسجيل، وحجز المواعيد، والرد على جميع استفساراتكم عبر موقعنا الإلكتروني وقنواتنا الرسمية.

وأضافت: "‏قريبًا تعليم القيادة للسيدات، وتمكينهن من قيادة مرخَّصة وآمنة".