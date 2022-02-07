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ارتفاعات مُتتالية للحرارة بالرياض لتقارب الـ30 نهاية الأسبوع

الدفء يداعب الأجواء مجددًا.. وفرص هطول الأمطار منعدمة

بدأت الأجواء الدافئة تطرق أبواب الرياض مُجدداً، حيث كشفت التوقعات الجوية عن تأثر مدينة الرياض خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع بارتفاعات مُتتالية في درجات الحرارة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع نهاراً، في حين تصل ليلاً لحدود 18 درجة مئوية.

وبشأن فرص الأمطار، أشارت التوقعات إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس بشكل تام خلال الأسبوع الجاري، وانعدام تام لفرص الأمطار.

حالة الطقس الأرصاد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاعات مُتتالية للحرارة بالرياض لتقارب الـ30 نهاية الأسبوع
سبق

بدأت الأجواء الدافئة تطرق أبواب الرياض مُجدداً، حيث كشفت التوقعات الجوية عن تأثر مدينة الرياض خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع بارتفاعات مُتتالية في درجات الحرارة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع نهاراً، في حين تصل ليلاً لحدود 18 درجة مئوية.

وبشأن فرص الأمطار، أشارت التوقعات إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس بشكل تام خلال الأسبوع الجاري، وانعدام تام لفرص الأمطار.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:43 PM

ارتفاعات مُتتالية للحرارة بالرياض لتقارب الـ30 نهاية الأسبوع

الدفء يداعب الأجواء مجددًا.. وفرص هطول الأمطار منعدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الأجواء الدافئة تطرق أبواب الرياض مُجدداً، حيث كشفت التوقعات الجوية عن تأثر مدينة الرياض خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع بارتفاعات مُتتالية في درجات الحرارة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع نهاراً، في حين تصل ليلاً لحدود 18 درجة مئوية.

وبشأن فرص الأمطار، أشارت التوقعات إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس بشكل تام خلال الأسبوع الجاري، وانعدام تام لفرص الأمطار.

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