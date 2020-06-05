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ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 إصابات

طبقاً لبيانات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

وقال المركز، في بيان له، إنه تسلّم 648 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عيّنة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و96 عيّنة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عيّنات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عيّنة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عيّنة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكّدت نتائج التحاليل سلبية 635 عيّنة وإيجابية 13 عيّنة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 إصابات
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

وقال المركز، في بيان له، إنه تسلّم 648 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عيّنة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و96 عيّنة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عيّنات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عيّنة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عيّنة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكّدت نتائج التحاليل سلبية 635 عيّنة وإيجابية 13 عيّنة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:08 PM

ليبيا: تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 209 إصابات

طبقاً لبيانات المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.

وقال المركز، في بيان له، إنه تسلّم 648 عيّنة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عيّنة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و96 عيّنة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عيّنة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عيّنات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عيّنة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عيّنة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكّدت نتائج التحاليل سلبية 635 عيّنة وإيجابية 13 عيّنة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.

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