وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن، وفي مدنية الدمام تم تسجيل 15 إصابة.

سجلت مدينة الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 إصابة جديدة في فيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 180 إصابة.

الدمام: 15 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية حامد العلي سبق 2020-04-11 سجلت مدينة الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 إصابة جديدة في فيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 180 إصابة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن، وفي مدنية الدمام تم تسجيل 15 إصابة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 05:32 PM

الدمام: 15 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها يصل إلى 180 حالة





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سجلت مدينة الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 إصابة جديدة في فيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 180 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن، وفي مدنية الدمام تم تسجيل 15 إصابة.