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جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل

تبدأ بالمتطلبات العامة والمقررات العملية

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.

ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.

وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل
سبق

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.

ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.

وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
07:53 PM

جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل

تبدأ بالمتطلبات العامة والمقررات العملية

A A A
علي السحاري - مكة المكرمة
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410

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.

ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.

وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.

وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.

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