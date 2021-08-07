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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يومًا 1972 مسجدًا.

جاء ذلك في تقرير أصدرتْه الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد في كلٍّ من: منطقتَي الرياض وجازان، ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد في 3 مناطق
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يومًا 1972 مسجدًا.

جاء ذلك في تقرير أصدرتْه الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد في كلٍّ من: منطقتَي الرياض وجازان، ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:55 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:40 AM

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 182 يومًا 1972 مسجدًا.

جاء ذلك في تقرير أصدرتْه الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها، هي ثلاثة مساجد في كلٍّ من: منطقتَي الرياض وجازان، ومسجد واحد في منطقة القصيم.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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