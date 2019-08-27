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الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي

تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

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الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي
سبق

تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
09:13 AM

الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوادمي
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تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,471
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,148
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,112
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,389

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