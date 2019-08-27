تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.
الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي
تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.
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الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليميصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-27
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
09:13 AM
الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي
تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.
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