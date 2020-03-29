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ثلث الإجمالي العالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 10779

تسجيل 97689 مصاباً بالفيروس

أفادت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في إيطاليا؛ بسبب فيروس كورونا ارتفع 756 ليصبح 10779 حالة.

وعدد الوفيات هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا اليوم إلى 97689 من 92472 حالة مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ومن بين المصابين شفي 13030 شخصاً بشكل كامل بالمقارنة مع 12384 أمس، وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعاً من 3856 حالة.

وسجل إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً زيادة في عدد الوفيات بلغت 416 حالة اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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ثلث الإجمالي العالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 10779
سبق

أفادت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في إيطاليا؛ بسبب فيروس كورونا ارتفع 756 ليصبح 10779 حالة.

وعدد الوفيات هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا اليوم إلى 97689 من 92472 حالة مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ومن بين المصابين شفي 13030 شخصاً بشكل كامل بالمقارنة مع 12384 أمس، وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعاً من 3856 حالة.

وسجل إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً زيادة في عدد الوفيات بلغت 416 حالة اليوم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
08:35 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:24 AM

ثلث الإجمالي العالمي.. "كورونا" يقفز بعدد قتلاه في إيطاليا إلى 10779

تسجيل 97689 مصاباً بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في إيطاليا؛ بسبب فيروس كورونا ارتفع 756 ليصبح 10779 حالة.

وعدد الوفيات هو الأكبر بفارق كبير عن أي دولة أخرى في العالم، ويمثل أكثر من ثلث إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا اليوم إلى 97689 من 92472 حالة مسجلاً أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة منذ يوم الأربعاء.

ومن بين المصابين شفي 13030 شخصاً بشكل كامل بالمقارنة مع 12384 أمس، وهناك 3906 حالات في وحدات العناية المركزة ارتفاعاً من 3856 حالة.

وسجل إقليم لومبارديا الأكثر تضرراً زيادة في عدد الوفيات بلغت 416 حالة اليوم.

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