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جدة .. "الأشعة التداخلية" تقيم مؤتمرها الرابع لعرض آخر الأبحاث محلياً وعالمياً

يهدف إلى تنمیة قدرات الأطباء والممارسین الصحیین من خلال تبادل الخبرات

تُنظِّم الجمعية السعودية للأشعة التداخلية، مؤتمرها السنوي الرابع خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري بفندق هيلتون جدة، وذلك بحضور خبراء من داخل وخارج المملكة، حيث يستعرضون على مدى أيام المؤتمر الثلاثة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبیة في الأشعة التداخلیة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الجمعية الدكتور ماجد عاشور أن المؤتمر يتطرق لكل ما هو جديد بتخصص الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية مع عرض لآخر المستجدات العالمية والمحلية، كما أنه يحتوي على ورش عمل للأطباء المتدربين والفنيين والتمريض، ويهدف إلى تنمیة قدرات ومعرفة الأطباء والممارسین الصحیین من خلال تبادل الخبرات المحلیة والدولیة في مجال الأشعة التداخلیة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعزز من فرص التواصل بین الأطباء؛ مما یسھم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب أو من خلال المحاضرات وورش العمل في ھذا الشأن.

وبين "عاشور" أن المؤتمر سيتكون من مسارات عدة في مجال طب القسطرة مثل: مسار علاج تليف الرحم وتضخم البروستات، وعلاج الشرايين الطرفية لمرضى السكر، وقسطرة شرايين الدماغ والسكتات الدماغية، وطب القسطرة عند الأطفال، وأحدث علاجات القسطرة للأورام، والأشعة التداخلية للمفاصل والجهاز العظمي، كذلك توجد محاضرات خاصة لفنيّي الأشعة التداخلية وطاقم التمريض، وأيضاً مسار خاص ومحاضرات في مجال الأشعة التداخلية والقسطرة لطلبة الطب وأطباء الامتياز والأطباء المقيمين لكافة التخصصات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية الدكتور "المأمون جستنية" أنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم أكثر من 20 ورشة وأكثر من 40 محاضرة سيتم تقديمها من قبل أكثر من خمسين طبيباً ومحاضراً من داخل وخارج المملكة، تتطرق لأحدث التقنيات في تخصص الأشعة التداخلية والقسطرة.

يذكر أن الجمعية السعودية للأشعة التداخلية أُنشِئت في شهر سبتمبر من عام 2014م، وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الاجتماعية والتوعوية.

الجمعية السعودية للأشعة التداخلية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جدة .. "الأشعة التداخلية" تقيم مؤتمرها الرابع لعرض آخر الأبحاث محلياً وعالمياً
سبق

تُنظِّم الجمعية السعودية للأشعة التداخلية، مؤتمرها السنوي الرابع خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري بفندق هيلتون جدة، وذلك بحضور خبراء من داخل وخارج المملكة، حيث يستعرضون على مدى أيام المؤتمر الثلاثة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبیة في الأشعة التداخلیة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الجمعية الدكتور ماجد عاشور أن المؤتمر يتطرق لكل ما هو جديد بتخصص الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية مع عرض لآخر المستجدات العالمية والمحلية، كما أنه يحتوي على ورش عمل للأطباء المتدربين والفنيين والتمريض، ويهدف إلى تنمیة قدرات ومعرفة الأطباء والممارسین الصحیین من خلال تبادل الخبرات المحلیة والدولیة في مجال الأشعة التداخلیة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعزز من فرص التواصل بین الأطباء؛ مما یسھم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب أو من خلال المحاضرات وورش العمل في ھذا الشأن.

وبين "عاشور" أن المؤتمر سيتكون من مسارات عدة في مجال طب القسطرة مثل: مسار علاج تليف الرحم وتضخم البروستات، وعلاج الشرايين الطرفية لمرضى السكر، وقسطرة شرايين الدماغ والسكتات الدماغية، وطب القسطرة عند الأطفال، وأحدث علاجات القسطرة للأورام، والأشعة التداخلية للمفاصل والجهاز العظمي، كذلك توجد محاضرات خاصة لفنيّي الأشعة التداخلية وطاقم التمريض، وأيضاً مسار خاص ومحاضرات في مجال الأشعة التداخلية والقسطرة لطلبة الطب وأطباء الامتياز والأطباء المقيمين لكافة التخصصات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية الدكتور "المأمون جستنية" أنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم أكثر من 20 ورشة وأكثر من 40 محاضرة سيتم تقديمها من قبل أكثر من خمسين طبيباً ومحاضراً من داخل وخارج المملكة، تتطرق لأحدث التقنيات في تخصص الأشعة التداخلية والقسطرة.

يذكر أن الجمعية السعودية للأشعة التداخلية أُنشِئت في شهر سبتمبر من عام 2014م، وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الاجتماعية والتوعوية.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:08 AM

جدة .. "الأشعة التداخلية" تقيم مؤتمرها الرابع لعرض آخر الأبحاث محلياً وعالمياً

يهدف إلى تنمیة قدرات الأطباء والممارسین الصحیین من خلال تبادل الخبرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُنظِّم الجمعية السعودية للأشعة التداخلية، مؤتمرها السنوي الرابع خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري بفندق هيلتون جدة، وذلك بحضور خبراء من داخل وخارج المملكة، حيث يستعرضون على مدى أيام المؤتمر الثلاثة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الطبیة في الأشعة التداخلیة.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الجمعية الدكتور ماجد عاشور أن المؤتمر يتطرق لكل ما هو جديد بتخصص الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية مع عرض لآخر المستجدات العالمية والمحلية، كما أنه يحتوي على ورش عمل للأطباء المتدربين والفنيين والتمريض، ويهدف إلى تنمیة قدرات ومعرفة الأطباء والممارسین الصحیین من خلال تبادل الخبرات المحلیة والدولیة في مجال الأشعة التداخلیة.

وأشار إلى أن المؤتمر يعزز من فرص التواصل بین الأطباء؛ مما یسھم في نقل الخبرة والاستفادة من التجارب أو من خلال المحاضرات وورش العمل في ھذا الشأن.

وبين "عاشور" أن المؤتمر سيتكون من مسارات عدة في مجال طب القسطرة مثل: مسار علاج تليف الرحم وتضخم البروستات، وعلاج الشرايين الطرفية لمرضى السكر، وقسطرة شرايين الدماغ والسكتات الدماغية، وطب القسطرة عند الأطفال، وأحدث علاجات القسطرة للأورام، والأشعة التداخلية للمفاصل والجهاز العظمي، كذلك توجد محاضرات خاصة لفنيّي الأشعة التداخلية وطاقم التمريض، وأيضاً مسار خاص ومحاضرات في مجال الأشعة التداخلية والقسطرة لطلبة الطب وأطباء الامتياز والأطباء المقيمين لكافة التخصصات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية الدكتور "المأمون جستنية" أنه سيتم خلال المؤتمر تنظيم أكثر من 20 ورشة وأكثر من 40 محاضرة سيتم تقديمها من قبل أكثر من خمسين طبيباً ومحاضراً من داخل وخارج المملكة، تتطرق لأحدث التقنيات في تخصص الأشعة التداخلية والقسطرة.

يذكر أن الجمعية السعودية للأشعة التداخلية أُنشِئت في شهر سبتمبر من عام 2014م، وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل والفعاليات الاجتماعية والتوعوية.

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