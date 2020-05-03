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لبنان.. 59 إصابة جديدة بـ"كورونا" للاجئين الفلسطينيين بمناطق عمل "الأونروا"

فيما أجرت وزارة الصحة اللبنانية فحوصات لـ150 لاجئًا من داخل مخيم الجليل

سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة "قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس والأردن ولبنان وسوريا".

وأكدت "الأونروا" في تقرير لها اليوم أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؛ مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان 6 إصابات، والأردن 4 إصابات؛ في حين لم تُبلغ بإصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عن إصابة لاجئة فلسطينية في العشرينيات من عمرها بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المخيم إلى ستة.

وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، أجرت فحوصات لـ150 لاجئًا فلسطينيًّا من داخل مخيم الجليل، تَبَيّن على إثرها تسجيل إصابة جديدة واحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل مخيم الجليل، منذ 10 أيام، وبعد فحوصات لعائلة المصابة، تَبَيّن إصابة أربعة منهم بالفيروس.

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لبنان.. 59 إصابة جديدة بـ"كورونا" للاجئين الفلسطينيين بمناطق عمل "الأونروا"
سبق

سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة "قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس والأردن ولبنان وسوريا".

وأكدت "الأونروا" في تقرير لها اليوم أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؛ مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان 6 إصابات، والأردن 4 إصابات؛ في حين لم تُبلغ بإصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عن إصابة لاجئة فلسطينية في العشرينيات من عمرها بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المخيم إلى ستة.

وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، أجرت فحوصات لـ150 لاجئًا فلسطينيًّا من داخل مخيم الجليل، تَبَيّن على إثرها تسجيل إصابة جديدة واحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل مخيم الجليل، منذ 10 أيام، وبعد فحوصات لعائلة المصابة، تَبَيّن إصابة أربعة منهم بالفيروس.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:38 PM

لبنان.. 59 إصابة جديدة بـ"كورونا" للاجئين الفلسطينيين بمناطق عمل "الأونروا"

فيما أجرت وزارة الصحة اللبنانية فحوصات لـ150 لاجئًا من داخل مخيم الجليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة "قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس والأردن ولبنان وسوريا".

وأكدت "الأونروا" في تقرير لها اليوم أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس؛ مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان 6 إصابات، والأردن 4 إصابات؛ في حين لم تُبلغ بإصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، عن إصابة لاجئة فلسطينية في العشرينيات من عمرها بفيروس كورونا في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا داخل المخيم إلى ستة.

وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة الصحة اللبنانية، أجرت فحوصات لـ150 لاجئًا فلسطينيًّا من داخل مخيم الجليل، تَبَيّن على إثرها تسجيل إصابة جديدة واحدة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل مخيم الجليل، منذ 10 أيام، وبعد فحوصات لعائلة المصابة، تَبَيّن إصابة أربعة منهم بالفيروس.

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