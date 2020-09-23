البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم.
البرازيل
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-23
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم.
23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:21 AM
البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم.