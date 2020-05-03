أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة. وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.

بعد تسجيل 174 إصابة.. المغرب: ارتفاع مصابي كورونا إلى 4903 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 08:01 PM

بعد تسجيل 174 إصابة.. المغرب: ارتفاع مصابي كورونا إلى 4903 حالة وزارة الصحة المغربية: عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438





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أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.