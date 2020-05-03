النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تسجيل 174 إصابة.. المغرب: ارتفاع مصابي كورونا إلى 4903 حالة

وزارة الصحة المغربية: عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد تسجيل 174 إصابة.. المغرب: ارتفاع مصابي كورونا إلى 4903 حالة
سبق

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:01 PM

بعد تسجيل 174 إصابة.. المغرب: ارتفاع مصابي كورونا إلى 4903 حالة

وزارة الصحة المغربية: عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
81

أعلنت المغرب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 4903 حالة، بعد تسجيل 174 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 174 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 1438, بعد تعافي 182 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة