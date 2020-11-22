النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"شرائع مكة"

إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيَىْ النور والملك فيصل

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرائع بمكة المكرمة، ووُصفت حالتان منهم بأنهما خطيرتان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 6 إصابات كالآتي: (إصابتان خطيرتان)، و4 إصابات متوسطة الخطورة.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

حادث تصادم الهلال الأحمر مكة المكرمة حي الشرائع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"شرائع مكة"
سبق

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرائع بمكة المكرمة، ووُصفت حالتان منهم بأنهما خطيرتان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 6 إصابات كالآتي: (إصابتان خطيرتان)، و4 إصابات متوسطة الخطورة.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:39 AM

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"شرائع مكة"

إسعاف المصابين ونقلهم لمستشفيَىْ النور والملك فيصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
54

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرائع بمكة المكرمة، ووُصفت حالتان منهم بأنهما خطيرتان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية.

وأوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، أنه حين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 6 إصابات كالآتي: (إصابتان خطيرتان)، و4 إصابات متوسطة الخطورة.

وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نُقلت إصابة إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,158
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة