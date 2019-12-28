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الحربي يُرزق بـ"ديم"

رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".

وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.


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الحربي يُرزق بـ"ديم"
سبق

رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".

وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.


28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:19 PM

الحربي يُرزق بـ"ديم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".

وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.


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