رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".
وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.
الحربي يُرزق بـ"ديم"
رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".
وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.
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الحربي يُرزق بـ"ديم"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-28
رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:19 PM
الحربي يُرزق بـ"ديم"
رزق صالح بن سليمان الحربي، بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها: "ديم".
وتلقّى "الحربي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.
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