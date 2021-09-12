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الأمين العام لمجلس التعاون يؤكّد أهمية العلاقات الخليجية - الباكستانية

جاء ذلك خلال لقاء الحجرف سفير جمهوريّة باكستان الإسلاميّة لدى المملكة

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أهمية العلاقات الخليجيّة – الباكستانيّة، والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر؛ في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

واستعرض الأمين العام مع السفير العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض آخر المستجدات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمين العام لمجلس التعاون يؤكّد أهمية العلاقات الخليجية - الباكستانية
سبق

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أهمية العلاقات الخليجيّة – الباكستانيّة، والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر؛ في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

واستعرض الأمين العام مع السفير العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض آخر المستجدات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:52 PM

الأمين العام لمجلس التعاون يؤكّد أهمية العلاقات الخليجية - الباكستانية

جاء ذلك خلال لقاء الحجرف سفير جمهوريّة باكستان الإسلاميّة لدى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ أهمية العلاقات الخليجيّة – الباكستانيّة، والحرص على تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة الفريق المتقاعد بلال أكبر؛ في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

واستعرض الأمين العام مع السفير العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض آخر المستجدات السياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة.

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