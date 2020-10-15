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"أمانة مكة" تنفي إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع

مجدداً بعد تداول فيديو قديم على مواقع التواصل

نفت أمانة العاصمة المقدسة، مجدداً على لسان المتحدث باسمها، صحة ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف: "هذا المقطع قديم، وسبق إيضاح الأمر في السابق، وهو عار من الصحة، ولا يوجد مثل هذا الكلام".

وطالب "الشريف" الجميع بعدم الانسياق خلف الشائعات، مطالباً في نفس الوقت باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جاء فيه أن محكمة مكة المكرمة أصدرت صكوكاً شرعية على عدد من مقابر الموتى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، وهو ما نفته أمانة العاصمة المقدسة مجدداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة مكة" تنفي إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع
سبق

نفت أمانة العاصمة المقدسة، مجدداً على لسان المتحدث باسمها، صحة ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف: "هذا المقطع قديم، وسبق إيضاح الأمر في السابق، وهو عار من الصحة، ولا يوجد مثل هذا الكلام".

وطالب "الشريف" الجميع بعدم الانسياق خلف الشائعات، مطالباً في نفس الوقت باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جاء فيه أن محكمة مكة المكرمة أصدرت صكوكاً شرعية على عدد من مقابر الموتى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، وهو ما نفته أمانة العاصمة المقدسة مجدداً.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:10 PM

"أمانة مكة" تنفي إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع

مجدداً بعد تداول فيديو قديم على مواقع التواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفت أمانة العاصمة المقدسة، مجدداً على لسان المتحدث باسمها، صحة ما يُتَداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار صكوك شرعية على مقابر موتى الشرائع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف: "هذا المقطع قديم، وسبق إيضاح الأمر في السابق، وهو عار من الصحة، ولا يوجد مثل هذا الكلام".

وطالب "الشريف" الجميع بعدم الانسياق خلف الشائعات، مطالباً في نفس الوقت باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جاء فيه أن محكمة مكة المكرمة أصدرت صكوكاً شرعية على عدد من مقابر الموتى بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، وهو ما نفته أمانة العاصمة المقدسة مجدداً.

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