النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق النار على صحفي يغطي الجرائم بامستردام.. وملك هولندا يعلق

الشرطة احتجزت 3 أفراد تدور حولهم الشبهات عقب الهجوم

تعرض أشهر صحفي متخصص في تغطية الجرائم في هولندا لإطلاق النار وأُصيب بجروح خطيرة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، سارع العاهل الهولندي فيليم ألكسندر إلى التنديد بالهجوم، واصفًا إياه بالاعتداء على الديمقراطية، وقال في تصريح نادر إن الحادثة أصابته بصدمة شديدة من جراء الهجوم، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان الصحفي بيتر ر. دي فريس، الحاصل على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005، قد أُصيب بالرصاص في أحد شوارع أمستردام مساء الثلاثاء.

وقالت فيمكه هالسيمه رئيسة بلدية أمستردام إن دي فريس يصارع الموت في المستشفى.

وقال ملك هولندا للصحفيين خلال زيارة رسمية لبرلين "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا ... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري".

وفي العادة لا يعلق العاهل الهولندي على حوادث فردية.

وأثار الاعتداء على دي فريس غضبًا شديدًا في مختلف أنحاء أوروبا، وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريد "هذه جريمة ضد الصحافة واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون".

وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية، وأضاف "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعًا".

وذكرت الشرطة الهولندية أنه تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إطلاق النار على صحفي يغطي الجرائم بامستردام.. وملك هولندا يعلق
سبق

تعرض أشهر صحفي متخصص في تغطية الجرائم في هولندا لإطلاق النار وأُصيب بجروح خطيرة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، سارع العاهل الهولندي فيليم ألكسندر إلى التنديد بالهجوم، واصفًا إياه بالاعتداء على الديمقراطية، وقال في تصريح نادر إن الحادثة أصابته بصدمة شديدة من جراء الهجوم، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان الصحفي بيتر ر. دي فريس، الحاصل على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005، قد أُصيب بالرصاص في أحد شوارع أمستردام مساء الثلاثاء.

وقالت فيمكه هالسيمه رئيسة بلدية أمستردام إن دي فريس يصارع الموت في المستشفى.

وقال ملك هولندا للصحفيين خلال زيارة رسمية لبرلين "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا ... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري".

وفي العادة لا يعلق العاهل الهولندي على حوادث فردية.

وأثار الاعتداء على دي فريس غضبًا شديدًا في مختلف أنحاء أوروبا، وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريد "هذه جريمة ضد الصحافة واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون".

وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية، وأضاف "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعًا".

وذكرت الشرطة الهولندية أنه تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
11:43 PM

إطلاق النار على صحفي يغطي الجرائم بامستردام.. وملك هولندا يعلق

الشرطة احتجزت 3 أفراد تدور حولهم الشبهات عقب الهجوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
143

تعرض أشهر صحفي متخصص في تغطية الجرائم في هولندا لإطلاق النار وأُصيب بجروح خطيرة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، سارع العاهل الهولندي فيليم ألكسندر إلى التنديد بالهجوم، واصفًا إياه بالاعتداء على الديمقراطية، وقال في تصريح نادر إن الحادثة أصابته بصدمة شديدة من جراء الهجوم، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكان الصحفي بيتر ر. دي فريس، الحاصل على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005، قد أُصيب بالرصاص في أحد شوارع أمستردام مساء الثلاثاء.

وقالت فيمكه هالسيمه رئيسة بلدية أمستردام إن دي فريس يصارع الموت في المستشفى.

وقال ملك هولندا للصحفيين خلال زيارة رسمية لبرلين "هذا اعتداء على الصحافة إحدى ركائز سيادة القانون عندنا ... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري".

وفي العادة لا يعلق العاهل الهولندي على حوادث فردية.

وأثار الاعتداء على دي فريس غضبًا شديدًا في مختلف أنحاء أوروبا، وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريد "هذه جريمة ضد الصحافة واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون".

وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية، وأضاف "الاعتداء على الصحفيين اعتداء علينا جميعًا".

وذكرت الشرطة الهولندية أنه تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة