الأمم المتحدة: اعتداء إسرائيل على غزة شرد 52 ألف فلسطيني ودمر 132 بناية

"لاركيه" أشار إلى تضرر 316 مبنى منها 15 منشأة صحية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم (الثلاثاء)، أن الغارات الجوية الإسرائيلية أدت إلى تشريد أكثر من 52 ألف فلسطيني وتدمير أو إلحاق أضرار بالغة بنحو 450 مبنى في قطاع غزة.

وبين المتحدث باسم "أوتشا" ينس لاركيه، للصحفيين أن نحو 47 ألفًا من النازحين لجأوا إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "لاركيه" أن 132 بناية دمرت كما تعرض 316 مبنى لأضرار بالغة منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية.