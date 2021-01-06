بيان فرنسي ألماني بريطاني: قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.
وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".
أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.
وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".
أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.
وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".
أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.
وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".