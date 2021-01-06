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بيان فرنسي ألماني بريطاني: قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

قالوا: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع طهران التخصيب

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.

وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".

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بيان فرنسي ألماني بريطاني: قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%
سبق

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.

وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:41 PM

بيان فرنسي ألماني بريطاني: قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

قالوا: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع طهران التخصيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، عن قلقهم من قرار إيران لتخصيب لليورانيوم بنسبة 20%.

وأكدت الدول الثلاثة في بيانهم أنه: لا مبرر للاستخدام المدني من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%، طبقاً لقناة "العربية".

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