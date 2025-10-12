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جازان.. أمطار رعدية ونشاط للرياح تستمر حتى 10 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل معظم المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، الدير بني مالك، والريث وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. أمطار رعدية ونشاط للرياح تستمر حتى 10 مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، الدير بني مالك، والريث وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً بمشيئة الله.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:12 AM

جازان.. أمطار رعدية ونشاط للرياح تستمر حتى 10 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل معظم المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، الدير بني مالك، والريث وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً بمشيئة الله.

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