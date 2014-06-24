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إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي

غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي
سبق

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:27 AM

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي

غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.

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