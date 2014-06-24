إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي
غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%
قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-24
قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:27 AM
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي
غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%
قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.