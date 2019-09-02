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بعد توجيه الملك.. اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها: آليات للقضاء على الفساد المالي والإداري

عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد التي وجّه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعها الأول، اليوم الاثنين 3/ 1/ 1441هـ الموافق 2/ 9/ 2019م، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في مدينة الرياض، برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وسعادة مدير عام المباحث الإدارية.
وناقش الاجتماعُ الوسائلَ والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك؛ بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولًا بأول.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معاليه؛ لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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بعد توجيه الملك.. اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها: آليات للقضاء على الفساد المالي والإداري
سبق

عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد التي وجّه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعها الأول، اليوم الاثنين 3/ 1/ 1441هـ الموافق 2/ 9/ 2019م، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في مدينة الرياض، برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وسعادة مدير عام المباحث الإدارية.
وناقش الاجتماعُ الوسائلَ والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك؛ بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولًا بأول.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معاليه؛ لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
12:56 PM

بعد توجيه الملك.. اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد تعقد اجتماعها: آليات للقضاء على الفساد المالي والإداري

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد التي وجّه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعها الأول، اليوم الاثنين 3/ 1/ 1441هـ الموافق 2/ 9/ 2019م، بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في مدينة الرياض، برئاسة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبحضور معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وسعادة مدير عام المباحث الإدارية.
وناقش الاجتماعُ الوسائلَ والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك؛ بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولًا بأول.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة معاليه؛ لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

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