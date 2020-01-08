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من 10 إلى 30 يناير.. "الثقافة" تطلق "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في الرياض

بمشاركة 20 فناناً من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان

تبدأ فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة، من تنظيم وزارة الثقافة وذلك في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وتستمر الفعاليات من 10 إلى 30 يناير 2020م بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.

وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.

ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

ويقام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وزارة الثقافة سمبوزيوم طويق الدولي للنحت الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من 10 إلى 30 يناير.. "الثقافة" تطلق "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في الرياض
سبق

تبدأ فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة، من تنظيم وزارة الثقافة وذلك في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وتستمر الفعاليات من 10 إلى 30 يناير 2020م بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.

وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.

ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

ويقام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
02:20 PM

من 10 إلى 30 يناير.. "الثقافة" تطلق "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في الرياض

بمشاركة 20 فناناً من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة، من تنظيم وزارة الثقافة وذلك في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وتستمر الفعاليات من 10 إلى 30 يناير 2020م بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.

وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.

ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، ونيكولاي كارليخانوف من روسيا، ونيكولاي فليسيق من فرنسا، وهيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، وعلي جبار من العراق، ومارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، وناجي فريد من مصر، ومحمد بو عزيز من تونس.

ويقام "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فناناً من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

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