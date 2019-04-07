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مهاجم الوحدة أحمد عبده يوقِّع على الهدف رقم 600 بدوري المحترفين

شهدت الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسجيل الهدف رقم 600 في المسابقة. وحمل الهدف المئوي السادس توقيع لاعب فريق الوحدة أحمد عبده خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة (3-1).

ووصل عدد أهداف المسابقة إلى 602 هدف في الدوري بعد ختام الجولة الـ26 بمعدل تهديفي وصل لـ 2.89 هدف في المباراة الواحدة.

وجاءت الأهداف عن طريق 198 لاعبًا بعد أن خاض الـ 16 فريقًا 204 مباريات حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر المغربي حمدالله لاعب فريق النصر قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا متقدمًا على أقرب مطارديه لياندرتوامبا لاعب التعاون وبافيتمبي جوميز لاعب الهلال بفارق 6 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 61 هدفًا بمعدل (2.35) هدف في كل مباراة، يليه النصر بـ57، ثم الأهلي 56 هدفًا، فيما يعد فريق أُحد الأقل تسجيلاً في الدوري؛ إذ سجل لاعبوه 21 هدفًا، ومن بعده يأتي الفيحاء والباطن بالرصيد ذاته (25 هدفًا).

ويتصدر فريق الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن استقبل مرماه 21 هدفًا، يليه النصر الذي اهتزت شباكه بـ 23 هدفًا، ثم الهلال بـ 29 هدفًا، فيما يمتلك فريق أُحد أضعف خط دفاع بعد أن تلقت شباكه 54 هدفًا بمعدل (2.8) هدف في المباراة الواحدة، يليه الباطن 48 هدفًا، ثم الاتفاق 47 هدفًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مهاجم الوحدة أحمد عبده يوقِّع على الهدف رقم 600 بدوري المحترفين
سبق

شهدت الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسجيل الهدف رقم 600 في المسابقة. وحمل الهدف المئوي السادس توقيع لاعب فريق الوحدة أحمد عبده خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة (3-1).

ووصل عدد أهداف المسابقة إلى 602 هدف في الدوري بعد ختام الجولة الـ26 بمعدل تهديفي وصل لـ 2.89 هدف في المباراة الواحدة.

وجاءت الأهداف عن طريق 198 لاعبًا بعد أن خاض الـ 16 فريقًا 204 مباريات حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر المغربي حمدالله لاعب فريق النصر قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا متقدمًا على أقرب مطارديه لياندرتوامبا لاعب التعاون وبافيتمبي جوميز لاعب الهلال بفارق 6 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 61 هدفًا بمعدل (2.35) هدف في كل مباراة، يليه النصر بـ57، ثم الأهلي 56 هدفًا، فيما يعد فريق أُحد الأقل تسجيلاً في الدوري؛ إذ سجل لاعبوه 21 هدفًا، ومن بعده يأتي الفيحاء والباطن بالرصيد ذاته (25 هدفًا).

ويتصدر فريق الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن استقبل مرماه 21 هدفًا، يليه النصر الذي اهتزت شباكه بـ 23 هدفًا، ثم الهلال بـ 29 هدفًا، فيما يمتلك فريق أُحد أضعف خط دفاع بعد أن تلقت شباكه 54 هدفًا بمعدل (2.8) هدف في المباراة الواحدة، يليه الباطن 48 هدفًا، ثم الاتفاق 47 هدفًا.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:40 AM

مهاجم الوحدة أحمد عبده يوقِّع على الهدف رقم 600 بدوري المحترفين

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محمود الحمد - الرياض
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شهدت الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسجيل الهدف رقم 600 في المسابقة. وحمل الهدف المئوي السادس توقيع لاعب فريق الوحدة أحمد عبده خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى الاتفاق في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة (3-1).

ووصل عدد أهداف المسابقة إلى 602 هدف في الدوري بعد ختام الجولة الـ26 بمعدل تهديفي وصل لـ 2.89 هدف في المباراة الواحدة.

وجاءت الأهداف عن طريق 198 لاعبًا بعد أن خاض الـ 16 فريقًا 204 مباريات حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر المغربي حمدالله لاعب فريق النصر قائمة هدافي الدوري برصيد 25 هدفًا متقدمًا على أقرب مطارديه لياندرتوامبا لاعب التعاون وبافيتمبي جوميز لاعب الهلال بفارق 6 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 61 هدفًا بمعدل (2.35) هدف في كل مباراة، يليه النصر بـ57، ثم الأهلي 56 هدفًا، فيما يعد فريق أُحد الأقل تسجيلاً في الدوري؛ إذ سجل لاعبوه 21 هدفًا، ومن بعده يأتي الفيحاء والباطن بالرصيد ذاته (25 هدفًا).

ويتصدر فريق الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن استقبل مرماه 21 هدفًا، يليه النصر الذي اهتزت شباكه بـ 23 هدفًا، ثم الهلال بـ 29 هدفًا، فيما يمتلك فريق أُحد أضعف خط دفاع بعد أن تلقت شباكه 54 هدفًا بمعدل (2.8) هدف في المباراة الواحدة، يليه الباطن 48 هدفًا، ثم الاتفاق 47 هدفًا.

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