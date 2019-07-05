النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقـود .. صباح اليوم

8 جنيهات سعر لتر بنزين 92 .. و65 جنيهاً لأسطوانة الغاز

أقرّ مجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 75ر6 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 75ر6 جنيه للتر.

وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيهاً للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 50ر3 جنيه م3، ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30م3 – 60م3) 310 قروش م3، والشريحة الثالثة (ما يزيد على 60م3) 360 قرشاً م3.

ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة؛ لا سيما أن دعم الوقود يلتهم 35 % من الموازنة العامة للدولة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقـود .. صباح اليوم
سبق

أقرّ مجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 75ر6 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 75ر6 جنيه للتر.

وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيهاً للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 50ر3 جنيه م3، ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30م3 – 60م3) 310 قروش م3، والشريحة الثالثة (ما يزيد على 60م3) 360 قرشاً م3.

ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة؛ لا سيما أن دعم الوقود يلتهم 35 % من الموازنة العامة للدولة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:21 PM

الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقـود .. صباح اليوم

8 جنيهات سعر لتر بنزين 92 .. و65 جنيهاً لأسطوانة الغاز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
992

أقرّ مجلس الوزراء المصري، زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان، اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 75ر6 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 75ر6 جنيه للتر.

وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيهاً للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه/طن، وذلك لمصانع الأسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 50ر3 جنيه م3، ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد على 30م3 – 60م3) 310 قروش م3، والشريحة الثالثة (ما يزيد على 60م3) 360 قرشاً م3.

ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة؛ لا سيما أن دعم الوقود يلتهم 35 % من الموازنة العامة للدولة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,632
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,465
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,839
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,421

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة