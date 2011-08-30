صدر قرار بتكليف "عبدالعزيز بن فايز الشهري" مديرًا للقطاع الصحي ومشرفًا على مستشفى تنومة العام.
"الشهري" مديرًا للقطاع الصحي بتنومة
صدر قرار بتكليف "عبدالعزيز بن فايز الشهري" مديرًا للقطاع الصحي ومشرفًا على مستشفى تنومة العام.
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"الشهري" مديرًا للقطاع الصحي بتنومةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-30
30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:04 PM
"الشهري" مديرًا للقطاع الصحي بتنومة
صدر قرار بتكليف "عبدالعزيز بن فايز الشهري" مديرًا للقطاع الصحي ومشرفًا على مستشفى تنومة العام.
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