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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:13 AM

"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئياً على وسط وأجزاء من شرق المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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