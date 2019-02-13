بعد انتقاله إلى 7 من دولها.. أوروبا تتكاتف في مواجهة "كورونا"

مخاوف من عدم توفير إمدادات الأدوية والحماية

شدد وزراء الصحة الأوروبيون اليوم (الخميس) في بروكسل على ضرورة تحسين تنسيق اجراءاتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع إمكان حصول مشاكل في إمدادات الأدوية وتجهيزات الحماية المستوردة من الصين.

وذكرت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين عند وصولها إلى اجتماع طارئ، أن هناك حاجة إلى المضي أبعد من تنسيق الإجراءات وتحليل الحالات ومخزونات الوقاية.

وأضافت أن هذه الأزمة يمكن أن تستمر عدة أشهر، معربة عن تخوفها من حصول تداعيات مرتبطة بتوفر معدات الوقاية (قفازات، كمامات) على الطواقم الطبية.

وفي مواجهة الوباء اعتمد كل عضو من الاتحاد الأوروبي إجراءاته الخاصة في مجال الحجر الصحي والضوابط على المسافرين ونصائح السفر، لكن في اتحاد تعد فيه حرية التنقل أساسية، أكدت الدول الـ27 أن من الضروري تعزيز التنسيق القائم أساساً في ما بينها بهدف تحسين فاعلية الإجراءات الوطنية.

وظهر وباء "كوفيد-19"، الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص، وتسبب بوفاة 1300 شخص في الصين، في ديسمبر (كانون الأول)، وأصاب الفيروس 30 شخصاً في سبع دول من الاتحاد الأوروبي لكنّه لم يتسبب حتى الآن بوفيات.